Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü Ömer Ceylan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ceylan, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Lefty Damian'ın "Yangından Kaçarken" adlı fotoğrafını oylayan Ceylan, "Çevre ve Yaşam"kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kaçış", "Spor" da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafına oy verdi.

Ceylan, "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata Tutunan", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğrafını seçti.

Oylamaya sunulan fotoğraflar arasında tercih yapmakta zorlandığını dile getiren Ceylan, emeği geçen AA çalışanlarına teşekkür etti.

Bozyazı Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik de "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Çevre-Yaşam"da Hussain Ali'nin "Balondan Hayaller", "Spor" kategorisinde de Sergei Gapon'un "Sahada isyan" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Gedik, "Deprem: Umut" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Geriye bakmadan" fotoğrafını, "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" isimli fotoğrafını seçti.