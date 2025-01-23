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Bozgeyik, İhracat İçin Sürdürülebilir Çabaları Vurguladı

Bozgeyik, İhracat İçin Sürdürülebilir Çabaları Vurguladı
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu'nu ziyaret ederek sürdürülebilir ihracat için gösterdikleri çabaları anlattı. Bozgeyik, Gaziantep'in güçlü altyapısı ve zorluklara rağmen ülke ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu'nu ziyaret etti.

Bozgeyik, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, sürdürülebilir ihracat için büyük çaba harcadıklarını belirtti.

Bozgeyik, "Gaziantep ve bölgemiz güçlü bir alt yapıya sahip olup son yıllarda yaşanan büyük felaketlere ve bölge ülkelerdeki savaşlara rağmen zoru başarmış ve gerek bölge gerekse ülke ekonomisine büyük katma değerler sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

Kadooğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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