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Boyabat'ta KADES ve Uyuşturucuyla Mücadele Bilgilendirme

5 Aralık 2023 11:53 Son Güncelleme: 11:54 Abone Ol

Boyabat ilçesinde, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele bürosu ekipleri tarafından vatandaşlara KADES uygulaması hakkında bilgiler verilerek broşürler dağıtıldı. Aynı bölgede Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri de uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirici broşür dağıtımı gerçekleştirdi.