Üye Girişi
Haberler

Botsvana'da devasa elmas bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Botsvana'daki Karove Elmas Madeni'nden 2 bin 492 karatlık (yaklaşık 499 gram) elmas çıkarıldı. Hasarsız çıkarılan ham elmasın "olağanüstü ve yüksek kalitede" olduğu belirtildi. Söz konusu elmas ağırlığıyla, Güney Afrika'da 1905'te bulunan 3 bin 106 karatlık (yaklaşık 621 gram) "Cullinan Elması"ndan sonra son yüzyıldaki ikinci büyük elmas oldu.

Afrika ülkesi Botsvana'daki Karove Elmas Madeni'nden, 2 bin 492 karatlık (yaklaşık 499 gram) ağırlıkta bugüne kadar bulunan en büyük elmaslardan biri çıkarıldı.

Botsvana hükümeti, 2 bin 492 karatlık dev taşın şimdiye kadar bir madenden çıkarılan en büyük ikinci taş olduğunu ve bugün sergileneceğini bildirdi. Söz konusu elması çıkaran Kanadalı "Lucara Diamond Corp." madencilik şirketinin açıklamasında, Karove Madeni'nden X- ışını teknolojisi kullanılarak hasarsız çıkarılan ham elmasın "olağanüstü ve yüksek kalitede" olduğu belirtildi.

Botsvana'da Dev Elmas Madenden Çıkarıldı

DEVLET BAŞKANI DÜNYAYA TANITACAK

Lucara Diamond Başkanı ve CEO'su William Lamb, yaptığı açıklamada, "Bu olağanüstü 2 bin 492 karatlık elmasın çıkarılmasından dolayı çok mutluyuz." ifadesini kullandı. Botsvana hükümeti, yeni keşfedilen elmasın Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi'nin ofisinde dünyaya tanıtılacağını duyurdu. Masisi, elması ilk gören kişilerden birisi olacak.

Söz konusu elmas ağırlığıyla, Güney Afrika'da 1905'te bulunan 3 bin 106 karatlık (yaklaşık 621 gram) "Cullinan Elması"ndan sonra son yüzyıldaki ikinci büyük elmas oldu.

1000 KARAT ÜZERİ DÖRT ELMAS ÇIKARILMIŞTI

Karove Madeni'nden daha önce 1000 karat üzeri ağırlıkta dört elmas çıkarılmıştı. Karove Madeni'nde 2019'da 1758 karatlık (yaklaşık 352 gram) "Sewelo Elması" ve 2017'de 1111 karatlık (yaklaşık 222 gram) "Lesedi La Rona Elması" çıkarılmış, Lesedi La Rona Elması, İngiliz bir kuyumcu tarafından 53 milyon dolara satın alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Güney Afrika Ekonomi Afrika Dünya Dünya Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
St. Patrick's hangi ülkenin takımı? St. Patrick's hangi ligde oynuyor? St. Gallen hangi ülkenin takımı? St. Gallen hangi ligde oynuyor? Lugano hangi ülkenin takımı? Lugano hangi ligde? St.Gallen Trabzonspor maçı ilk 11'i! UEFA PLAY OFF St.Gallen Trabzonspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? ST.GALLEN TRABZONSPOR maçı ne zaman? St.Gallen Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? ATV CANLI izle! (ST.GALLEN TRABZONSPOR) ATV kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (St.Gallen Trabzonspor) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Ağustos St.Gallen Trabzonspor maçı nereden izlenir? St.Gallen Trabzonspor maçı hangi kanalda? PLAY OFF TS St.Gallen maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir ATV? Lugano Beşiktaş maçı ilk 11'i! Lugano'ın Beşiktaş maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? S Sports CANLI izle! (LUGANO BEŞİKTAŞ) S Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (Lugano Beşiktaş) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Ağustos Lugano Beşiktaş maçı nereden izlenir? Lugano Beşiktaş maçı hangi kanalda? LUGANO BEŞİKTAŞ maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Braga Rapid Wien CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Braga Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? St.Gallen Trabzonspor CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? St.Gallen Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? St. Patricks Başakşehir CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? St. Patricks Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lugano Beşiktaş CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Lugano Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İzmir'de balıklar neden ölüyor? İzmir Körfezi kıyıya vuran ölü balıkların sebebi ne? Al Nassr Al Raed CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Al Nassr Al Raed maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rapor parası ne zaman yatar? İş göremezlik ödemesi ne zaman, nereden yatar? Djurgarden Maribor CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Djurgarden Maribor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title