Bostancı'da Bisikletliye Çarpan Sürücü Teslim Oldu
Kadıköy'de bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarptıktan sonra kaçan Temel Ünlü, savcılığa giderek teslim oldu. Ünlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bostancı'da bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpıp kaçan Temel Ünlü savcılığa giderek teslim oldu Ünlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kadıköy'de, 18 Temmuz'da sabah saatlerinde Temel Ünlü polis kontrolünden kaçmaya çalıştığı sırada. Ünlü'nün kullandığı otomobil bisikletli Doğanay Güzelgün'e (51) çarptı. Güzelgün olayda ağır yaralandı. Güzelgün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçarak kayıplara karışan Temel Ünlü'nün bugün savcılığa giderek teslim olduğu öğrenildi. Ünlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel