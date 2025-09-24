Bosna Hersek'ten Türkiye'ye Teşekkür

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic, ülkesinin bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği sürekli destek için Türkiye'ye teşekkür etti.

Devlet Başkanlığı Konseyinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Becirovic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki'yi kabul etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Becirovic, Bosna Hersek'in bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği sürekli destek için Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

Türkiye'nin uluslararası siyasette önemli rolü olduğunu vurgulayan Becirovic, şöyle devam etti:

"Bosna Hersek'te barış ve istikrarın korunmasında Türkiye'nin katkısı büyük. Ayrıca, Bosna Hersek'in anayasal düzenine yönelik sürekli saldırılar, ülke istikrarı için tehlike oluşturuyor. Bosna Hersek devlet kurumlarının ve uluslararası toplumun ortak hareket etmesi gerekiyor, böylelikle Bosna Hersek Anayasası ve Dayton Barış Anlaşması'nın uygulanması güvence altına alınabilecek."

Becirovic, Türkiye ile Bosna Hersek arasında ekonomi, savunma, eğitim, kültür ve bilim alanlarında mevcut yakın ilişkilerin daha da güçlendirilmesi yönünde karşılıklı irade bulunduğunun, ikili temasların iki ülke vatandaşları arasındaki bağların güçlendirilmesi açısından özel önem taşıdığının da altını çizdi.

Büyükelçi Akseki de Türkiye'nin Bosna Hersek ile ortaklığı güçlendirmeye olan bağlılığını yineleyerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin son derece iyi ve dostane olduğunu, ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmeyi sürdüreceklerini kaydetti.