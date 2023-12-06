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Bosna Hersek, AB ve uluslararası toplumun korumasına hazır

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Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği'nin (AB) Bosna Hersek'i korumaya hazır olduğunu belirtti. Schmidt, Bosna Hersek'in AB'ye entegrasyon sürecinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve üyelikle birlikte kalkınma ve istikrar sağlanacağını vurguladı. Ayrıca, ülkedeki ayrılıkçı söylemlere karşı toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği'nin (AB) Bosna Hersek'i korumaya hazır olduğunu belirtti.

Schmidt, Barış Uygulama Konseyinin (PIC) Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen oturumunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bosna Hersek'in bir dönüm noktasında olduğunu belirten Schmidt, "Bu ülkenin vatandaşları AB'ye entegre olmaya bu kadar yakın olmadılar, gelecek ay bu hedefe daha da yakın olma şansımız var. Üyelik, Bosna Hersek'e kalkınma ve altyapı projelerinde büyük bir destek sağlayacak ve vatandaşları için istikrar, güvenlik için ek bir garanti olacak." dedi.

Schmidt, toplantıda üye ülkelerin Bosna Hersek'i desteklediğine dair mesajlar aldıklarını aktararak, Bosna Hersek'teki AB Barış Gücü Misyonu (EUFOR) ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e destekleri için teşekkür etti.

"Bosna Hersek vatandaşları AB için hazır"

Bosna Hersek'in AB'ye üyelik sürecindeki hazırlıklarını tamamlama zamanı olduğunu kaydeden Schmidt, şöyle konuştu:

"Uluslararası toplum şu anda Bosna Hersek'te önemli bir ilerleme kaydedilmediğinden endişe ediyor. Kurumlarda bazı ilerlemeler olduğunu söyledim. Bosna Hersek vatandaşları AB için hazır ancak ne yazık ki bazı politikacılar bu aşamaya gelmedikleri izlenimini veriyorlar. Bizim taahhüdümüz her şeyden önce vatandaşlar için, politikacılar için değil. Ülkenin gelişiminin her alanında sorumluluk almalıyız. Düşüncesiz, saldırgan söylemler ve yanlış iddialar durdurulmalı."

Schmidt, ayrılıkçı söylemlerin Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) vatandaşları için "ciddi sonuçlar" doğurabileceğini ifade ederek, ülkenin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini aktardı.

Ülkede 1992-1995'teki savaşı sona erdiren Dayton Barış Antlaşması'na da saygı duyulmasına işaret eden Schmidt, "Uluslararası toplum ve AB gerektiğinde Bosna Hersek'i korumaya hazır." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek'te OHR ve Yüksek Temsilci

Dayton Barış Antlaşması'nın getirdiği karmaşık siyasi yapının yanı sıra ülkede yine Dayton ile oluşturulan Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) ihtiyaç durumunda yasa çıkartabilecek yetkiye sahip.

OHR, uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilci, ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini de koordine ediyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) her yıl Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor sunan Yüksek Temsilci, "Bonn yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyi'nin üyeleri dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa çıkartabiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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