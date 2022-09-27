Bolu haber! Bolu'da damacanayla kaçak içki satmaya çalışan kişi yakalandı Güncel Haberler Bolu haberlerine göre Bolu'da damacana içerisinde kaçak içki satmaya çalışan kişi gözaltına alındı. Bolu'da damacana içerisinde kaçak içki satmaya çalışan kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde el yapımı kaçak içki satmaya çalışan bir kişi suçüstü yakalandı. Şüphelinin damacana içerisinde satmaya çalıştığı 133 litre kaçak içkiye el konuldu. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Zafer Göder Organize Sanayi Bölgesi Bolu Güncel Haberler

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