Vali Aydın: Yılbaşı tedbirleri en üst seviyede

BOLU Valisi Abdulaziz Aydın, yeni yıl öncesinde il genelinde alınan güvenlik, sağlık ve denetim tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Aydın, "Emniyet ve jandarma birimlerimizden toplam 2 bin 778 personel, 706 ekip, 660 araç ve 12 dron desteği ile güvenlik, trafik ve asayiş önlemleri alınmıştır. Denetimlerimiz suçun önlenmesi ve trafik güvenliğinin tesisi odaklı kesintisiz sürecektir" dedi.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde yeni yıl öncesi alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Aydın, "Vatandaşlarımızın yeni yıl coşkusunu gönül rahatlığıyla karşılayabilmeleri adına valiliğimiz koordinesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte gerekli tüm saha tedbirleri titizlikle planlanmıştır. Bu doğrultuda alınan tedbirler kapsamında vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, ulaşım terminalleri, meydanlar ve eğlence mekanları başta olmak üzere il genelinde güvenlik önlemlerimiz en üst seviyeye çıkarılmıştır. 30 Aralık ve 2 Ocak tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma birimlerimizden toplam 2 bin 778 personel, 706 ekip, 660 araç ve 12 dron desteği ile güvenlik, trafik ve asayiş önlemleri alınmıştır. Denetimlerimiz suçun önlenmesi ve trafik güvenliğinin tesisi odaklı kesintisiz sürecektir. Yılbaşı süresince sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksamaya mahal vermemek adına, 178'i acil sağlık hizmetlerinde görevli olmak üzere toplam 1489 sağlık personelimiz her türlü acil duruma müdahale için hazır bulunacaktır. Ayrıca vatandaşlarımızın gıda güvenliğini korumak amacıyla denetim ekiplerimiz sahada olacaktır" şeklinde konuştu.

'GIDA VE FİYAT DENETİMLERİ SÜRECEK'

Vali Aydın sadece güvenlik değil, halk sağlığı ve ekonomik hakların korunması ve kaza ve afet risklerine karşı AFAD ve itfaiye birimlerinin teyakkuz halinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Tarım ve Orman Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz gıda satış ve tüketim noktalarında hijyen denetimlerini aralıksız sürdürecek. Ticaret Müdürlüğümüzün bünyesindeki ekiplerimiz ise fahiş fiyat uygulamaları ve fiyat etiketi kontrolleri ile tüketicilerimizin mağduriyet yaşamaması adına denetimlerine aralıksız devam edecektir. Olası yangın, kaza ve afet risklerine karşı AFAD ve itfaiye birimlerimiz teyakkuz halindedir. Hızlı ve etkin müdahale için gerekli tüm teknik ve lojistik hazırlıklar tamamlanmıştır. Şu an bulunduğumuz 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü bünyesinde de tüm hazırlıklar tamamlanmış olup yılbaşı gecesi yaşanabilecek olası acil durumlara en hızlı şekilde yanıt verebilmek adına 4 acil çağrı alıcı ve 20 çağrı yönlendirici personelimiz kesintisiz mesai yapacaktır. Değerli hemşerilerim, devletimiz tüm imkanlarıyla sahada olduğumuzu bilmenizi isterim. Sizlerden istirhamımız alınan tedbirlere riayet etmeniz, trafik kurallarına azami hassasiyet göstermeniz ve yeni yıl coşkusunu karşılıklı saygı ve sorumluluk Bilinciyle paylaşmanızdır. Bu vesileyle 2000 artı 2026 yılının ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.