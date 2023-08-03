Bolu'da traktör kazası: 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bolu'nun Göynük ilçesinde park halinde bulunan bir traktör aniden hareket ederek devrildi. Devrilen traktörün altında kalan 2,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.