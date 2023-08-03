Bolu'da traktör kazası: 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Bolu'nun Göynük ilçesinde park halinde bulunan bir traktör aniden hareket ederek devrildi. Devrilen traktörün altında kalan 2,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Çatacık köyünde park halinde bulunan 81 FK 298 plakalı traktör, aniden hareket ederek devrildi.
Devrilen traktörün altında kalan 2,5 yaşındaki Merve Nur G. ağır yaralandı.
Yakınlarınca Mudurnu Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel