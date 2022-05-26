Bolu'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi - Haberler

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Bolu'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi

Bolu'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 obje ele geçirildi.

Bolu'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki bir adrese tarihi eser operasyonu düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit, heykel, 2 sütun kaide ile tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, Bolu, Roma, Güncel, Haberler

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