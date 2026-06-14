Bolu'da milli maç heyecanı

BOLU'da, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaştığı mücadele Anıtpark'ta kurulan dev ekranlardan coşkuyla izlendi.

A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra katıldığı 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geldiği mücadele, Bolu'da büyük heyecana neden oldu. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Anıtpark Meydanı'nda kurulan dev ekranlarda milli maç yayını yapıldı. Karşılaşmayı Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, il protokolü ve çok sayıda vatandaş birlikte takip etti. Maçın devre arasında ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara çay ve simit ikramında bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı