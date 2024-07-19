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Bolu'da Ekolojik Tarım Projesiyle Ayten Abla Buğdayı Hasat Edildi

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Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde yürütülen 'Ekolojik Tarım Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi' projesi kapsamında Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde ekilen 'Ayten abla' ekmeklik buğday çeşidinin hasadı gerçekleştirildi. Proje, bölge iklimine uygun tohumlar ekilerek sürdürülebilir tarım yapmayı hedefliyor.

Tarım Ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde yürütülen "Ekolojik Tarım Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi" projesi çerçevesinde Bolu'nun Yeniçağa ilçesinin iklimine uyumlu olarak ekilen "Ayten abla" ekmeklik buğday çeşidinin hasadı gerçekleştirildi.

Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilen ekolojik tarım projesiyle bölge iklimine uygun tohumlar ekilerek sürdürülebilir tarım yapılması hedefleniyor. Türkiye'de rol model olması planlanan ve uygulanabilirliği görüldüğünde diğer ülkelerde de yaygınlaştırılması düşünülen proje kapsamında tarla günü etkinliği yapıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitü Müdürü Hümeyra Yaman, gazetecilere, çiftçilerin toprağı nasıl daha verimli kullanabileceğini belirlemek adına hayata geçirdikleri projede istedikleri sonuçları almaya başladıklarını söyledi.

Proje kapsamında Bolu'nun Yeniçağ ve Seben ilçelerinde 17 araziye farklı ürün ekiminin yapıldığını aktaran Yaman, "Burada amaç hem agroekolojik tarım sistemlerinin geliştirilmesi hem de Bakanlığımızın yaptığı üretim planlamasıyla alakalı yöntemler hakkında farkındalık oluşturmak." dedi.

Çiftçilere verimlerini artırmak için yol göstermek istediklerini aktaran Yaman, şöyle devam etti:

"Alan olarak Seben'de 55 dekar, Yeniçağa'da da 43 dekar alanda denemelerimiz yapıldı. Çiftçiye aslında çok fazla gübrenin değil de yeterli gübrenin, yeterli tohumun arazide ne kadar verime ulaştırabileceğini göstermek istedik. Yani çok tohum atarak mı çok verim, çok gübre atarak mı çok verim? Yoksa yeterli tohum, yeterli gübre uygulandığında mı çok verim? Biz aslında onu öngörerek yaklaştık ve çiftçilerimiz bunun sonunda ayçiçeği yetiştirdikleri zaman bölgelerinde verimin ne kadar olacağını, hemen arkasından tahıl yetiştirdikleri zaman verim ne kadar olabilir ya da hangi tahıl ürünü arpa ya da buğday hangisi ekilmelidir bunu da göstermiş olduk."

Projenin teknik lideri Birleşmiş Milletler FAO tarım uzmanı Fazıl Düşünceli de ekosistem odaklı gıda üretiminin geliştirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Düşünceli, projenin hazırlık çalışmalarının 3 yıl sürdüğünü son 2 yıldır da arazide uygulama yaptıklarını, bu çerçevede Seben ve Yeniçağa ilçelerinde 17 noktada denemeler yaptıklarını anlattı.

Proje kapsamında Bolu topraklarına uyum sağlayabilecek nohut, mercimek, Macar fiği, korunga ile arpa ve buğday türlerini toprakla buluşturduklarını, Yeniçağa'daki tarlaların bir kısmına Tarım ve Orman Bakanlığı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünün geliştirdiği "Ayten abla" isimli buğday çeşidini ektiklerini dile getiren Düşünceli, "Hasadına başladık. Dönüm başına 600 kilogram civarında verim beklentisi var. Bu çok olumsuz şartlarda, aralık ayında ekimi yapılan bir buğday tarlasından alınabilecek çok güzel bir verim. Dolayısıyla bu çeşidin Bolu iline güzel uyum sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Düşünceli, çiftçilerin gelir ve verimini artırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Agroekolojik uygulamalarla toprağın verimliliğini sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Bu amaçla da organik gübrelerden uygulamalar da gerçekleştirildi." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Ve Tarım Örgütü Birleşmiş Milletler Yeniçağa Bolu Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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