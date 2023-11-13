Bolu'da 13 Kilo Skunk Maddesi Ele Geçirildi

Bolu'da polis ekipleri tarafından durdurulan 2 şüpheli araçta ve araçlarda bulunan 4 kişi üzerinde yapılan aramalarda, 13 kilo 150 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklanırken bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu'da polis ekipleri tarafından durdurulan 2 şüpheli araçta ve araçlarda bulunan 4 kişi üzerinde yapılan aramalarda, 13 kilo 150 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklanırken bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu maddeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde şüpheli halde olan 2 araç durduruldu. 2 araçta bulunan M.A., İ.Y., F.P. ve M.F.B. isimli şahıslar araçtan indirildi. Yapılan operasyon çerçevesinde 2 araç didik didik arandı. Aramalar neticesinde 4 şahsın üzerinden ve araçlardan 13 kilo 150 gram skunk maddesi çıktı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şahıs adliyeye sevk edildi. M.A., İ.Y. ve F.P. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.F.B. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BOLU