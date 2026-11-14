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Bolat ve Grace Fu, Türkiye-Singapur JETCO Kurucu Deklarasyonu'nu imzaladı

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Bolat ve Grace Fu, Türkiye-Singapur JETCO Kurucu Deklarasyonu'nu imzaladı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Singapur Bakanı Grace Fu, İstanbul'da Türkiye-Singapur JETCO Kurucu Deklarasyonu'nu imzaladı. Bolat, imzanın iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığı derinleştirip ticaret ve yatırımlara yeni ivme kazandıracağını belirtti.

(İSTANBUL) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Singapur Sürdürülebilirlik, Çevre ve Ticari İlişkilerden Sorumlu Bakanı Grace Fu, İstanbul'da Türkiye-Singapur Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi Kurucu Deklarasyonu'nu imzaladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün, İstanbul'da, Singapur Sürdürülebilirlik, Çevre ve Ticari İlişkilerden Sorumlu Bakanı Sayın Grace Fu ve heyeti ile bir araya gelerek, Türkiye-Singapur ekonomik ve ticari ilişkilerini kapsamlı şekilde değerlendirdik. Görüşmemizde, karşılıklı ticaret hacmimizin artırılması, yatırımlarımızın çeşitlendirilmesi ve iş dünyalarımız arasındaki iş birliği imkanlarının güçlendirilmesi konularını ele aldık.

Görüşmemiz vesilesiyle, Türkiye-Singapur Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO/ETOK) Kurucu Deklarasyonu'nu Sayın Grace Fu ile birlikte imzaladık. Bu imza tarihi, Türkiye ve Singapur'un 14 Kasım 2015'te imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması ile aynı güne denk getirildi. İmzalanan bu deklarasyonun, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın derinleşmesine, ticaret ve yatırımlarımızın yeni bir ivme kazanmasına katkı sağlayacağına inanıyorum.

Karşılıklı ticaret hacmimiz bu yıl 1,4 milyar dolar civarında olabilecek. Singapur'un Türkiye'deki doğrudan yatırımları son altı yılda yüzde 90 arttı ve 2,7 milyar dolara yükseldi. Ülkemizin geçen Temmuz ayında ASEAN Diyalog Ortağı statüsü kazanması ve Singapur'un 2027 yılında ASEAN Dönem Başkanlığını üstlenecek ve zirve toplantısına ev sahipliği yapacak olması, Güneydoğu Asya ile ilişkilerimizin geliştirilmesi bakımından önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu çerçevede, bölgeyle ekonomik ve ticari iş birliklerimizi daha ileriye taşıyacak adımları değerlendirdik. Türkiye ile Singapur arasındaki dostane ilişkileri, karşılıklı kazanım ve güçlü iş birliği anlayışıyla daha ileriye taşımakta kararlıyız."

Kaynak: ANKA
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