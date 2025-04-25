İngiliz boksör İstanbul'da dehşet saçtı: Darp ettiği taksicinin yüz şekli değişti

İstanbul'da 56 yaşındaki taksi şoförü Kadir Biçer, İstanbul Havalimanı'ndan aldığı İngiliz yolcuyu Beyoğlu'na bırakmak için yola çıktı.

YERDE BAYGIN BULUNDU

Bir süre sonra bir taksi şoförü, Biçer'i yerde darbedilmiş ve baygın halde buldu. Arkadaşının yardımıyla hastaneye kaldırılan Biçer'in ağır yaralandığı öğrenildi.

BOKSÖR ÇIKTI

Olay hakkında çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli turisti gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde boksör olduğunu söylediği belirtildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen İngiliz boksör, sevk edildiği mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"YÜZ ŞEKLİ TAMAMEN DEĞİŞMİŞ"

Kadir Biçer'in ağabeyi Hüseyin Biçer, kardeşinin durumunun ağır olduğunu ve sert darbeler aldığını söyledi. Biçer, "İstanbul Havalimanı'nın taksisi. Orada sorunlu bir yolcu, İngiliz bir boksör olduğu söyleniyor. Taşkınlık yapıyor, oradaki taksiciler sorunlu olduğu için almak istemiyor. Kardeşim de 'Alayım Taksim'e bırakayım, oradan da eve geçerim.' diyor. İki araç olarak çıkıyorlar. Önündeki araç, Kadir'i arkada göremeyince merak ediyor. Geri dönüp baktığında yerde baygın halde buluyor. Kardeşimin durumu iyi değil, suratındaki tüm kemikler kırılmış. Pek iç açıcı değil, zaten yüz şekli tamamen değişmiş, suratı dağılmış vaziyette." dedi.