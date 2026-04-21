Haberler

Bodrum'da korsan taşımacılığa karşı denetim düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, turizm taşımacılığı standartlarının korunması için korsan taşımacılığa yönelik denetim gerçekleştirildi. Emniyet ve çeşitli birimlerin katılımıyla yapılan denetimlerde, yetki belgesi olamayan araçlar kontrol edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, turizm taşımacılığının belirlenen standartlarda yapılması ve ilçeyi ziyaret eden misafirlere sunulan hizmetin kalitesinin korunması amacıyla korsan taşımacılığa karşı denetim yapıldı.

Belediye Meydanı'nda başlayan denetimde, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölge Temsil Kurulu (BTK), Bodrum Şoförler Odası, Turist Rehberleri Odaları Birliği, turizm danışma bürosu ve vergi dairesinden görevliler yer aldı.

Uygulamada, yetki belgesiz, kayıt dışı yolcu taşımacılığına yönelik denetim yapıldı, araç sürücülerinin evrakları kontrol edildi.

Denetim sırasında korsan taşımacılık yapıldığı tespit edilen bir otomobil, işlemlerinin ardından çekiciyle trafik otoparkına çekildi.

TÜRSAB Bodrum BTK Başkanı Enver Kantarmış, uygulama öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "korsan taşımacılık" ve özellikle otellerde "animasyon faaliyetleri" adı altında yetki dışı girişimlere izin vermeyeceklerini belirtti.

Denetimlerin daha sık yapılacağını dile getiren Kantarmış, şunları söyledi:

"İlk defa böyle bir denetim yapıyoruz. Bütün kurumlarımız burada. Eskiden sadece gündüz denetim yapılıyordu, akşam da denetim yapacağız. Onun için lütfen herkes ona göre yatırımlarını yapsın, ona göre çalışmalarını yapsın. Biz acentelerimizi koruyacağız, onların yanında olacağız. Vergisini verenin yanında olacağız ama kaçak yapanlar, dışarıdan gelenler, burada çalışmaları zor olacak. Biz üyelerimizin yanında olacağız."

Misafirlerin mağdur olmaması için otelcilerin de taşımacılık hizmetinde gerekli evrakları bulunmayanlarla çalışmamaları gerektiğini vurgulayan Kantarmış, "'Üç kuruş daha ucuza yapalım' diye bu işlere girişmesinler. Otelcilerimiz de lütfen sadece kendi işlerini yapsınlar. Otellerdeki animasyonlarını yapsınlar, biz buna bir şey demiyoruz. Ama animasyon adı altında oteller, başka illegal satışlara izin vermesinler. Biz yasal işlemleri yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Osman URAS
Ankara'da askeri helikopter kazası! Bakanlıktan açıklama geldi

Ankara'da askeri helikopter düştü! Bakanlıktan açıklama geldi
'Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum' dedi, Tahran'dan 'Tanımıyoruz' yanıtı geldi

Trump ateşkesi süresiz uzattı, İran'dan sürpriz yanıt geldi
İran ve ABD, Pakistan'a gitmiyor! Barış görüşmeleri iptal oldu

İRAN da ABD de Pakistan'la ilgili kararını verdi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arkadan gelen sesi duyan Ajdar küplere bindi

İki tane saçma şarkıyla meşhur oldu, girdiği triplere bakın

Real Madrid'in yeni kahramanı! Arda Güler'i öve öve bitiremediler

Arda için neler dediler neler!
Tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Tutuklanan eski hakemin uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump'tan İran'a 'idam beklediği' iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı

"Lütfen hepsini bağışla, bu harika bir başlangıç olur"
Arkadan gelen sesi duyan Ajdar küplere bindi

İki tane saçma şarkıyla meşhur oldu, girdiği triplere bakın

Bomba iddia: Cezaevindeki İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayını belirledi

Cezaevinden adayını belirledi: Ben olamıyorsam o olsun

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'e kötü haber

Zehir zemberek sözler söylemişti! İfadeleri başını yaktı