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Bodrum'da içme suyu hattında patlama: Yol çöktü, su baskını yaşandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattında meydana gelen patlama sonucunda yol çöktü ve su baskını yaşandı. Patlama anı bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi.

Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nden geçen isale hattında meydana gelen patlamanın şiddetiyle asfalt yarıldı, yolda büyük çapta göçük oluştu.

Daha önce de tekrarlanan olayın ardından caddedeki bir lojmanı ve bahçelerini su bastı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, hattaki suyu kapatarak onarım çalışması başlattı.

Öte yandan patlamayı bir sitenin güvenlik kamerası kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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