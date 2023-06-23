Bodrum'da altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde asfaltlama çalışmaları sürüyor

Bodrum Belediyesi, kentteki altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında, yıl başından bu yana kent genelinde 45 bin ton asfalt serdi.

Bodrum Belediyesi, kentteki altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında, yıl başından bu yana kent genelinde 45 bin ton asfalt serdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kanalizasyon hattı çalışmaları, Aydem elektrik hatları yenileme çalışmaları ve Telekom'un internet hatlarını güçlendirme çalışmalarının sürdüğü yarımada genelinde Bodrum Belediyesi ekipleri de çalışmaların tamamlandığı alanlarda asfalt serim çalışmaları yürütüyor.

Çalışmalar kapsamında, Yahşi Mahallesi'nde Hortma Caddesi, Ortakent Mahallesi'nde 2614 Sokak, Çırkan Mahallesi'nde Çırkan Caddesi, Gümüşlük Mahallesi'nde 5078 Sokak, Torba Mahallesi'nde Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, İsmet İnönü Caddesi, Funda Sokak, Cevdet Gökçe Caddesi, Konacık Mahallesi'nde Kavaklı Sarnıç Caddesi ve Kanuni Sultan Süleyman Caddesi, Akçaalan Mahallesi'nde Stadyum Caddesi ve 7852 Sokak, Gölköy Mahallesi Akdeniz Caddesi, Türkbükü Mahallesi'nde Keleş Harim Sokak'ta asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yol yapım çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Mahallelerimizdeki yolların düzenli, güvenli ve ulaşılabilir olması, halkımızın yaşam kalitesini artırmak adına öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu nedenle yoğun bir tempoyla yol yapım çalışmalarını sürdürüyoruz ve tüm mahallelerimizi kapsayacak şekilde planlamalar yapıyoruz. Yıl sonuna kadar altyapı çalışmalarının büyük oranda biteceğini düşünüyoruz. Bizler de kentin genel üstyapı iyileştirilmesine yönelik çalışmaları aynı hızla sürdüreceğiz."

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında bulunan Akyarlar Şükrü Çürük Caddesi, Torba 13 Haziran Sokak, Torba Bedri Koraman Sokak, Kumbahçe Sarı Agahoğlu Ali Efendi Sokak, Türkbükü 109 Sokak, Farilya Mahallesi Farilya Caddesi, Hekimköy Hebil Caddesi'nde sıcak asfalt serim çalışmaları ise devam ediyor.