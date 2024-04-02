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Bodrum'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı, 9 göçmen yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmen kurtarıldı, 9 göçmen de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi. Ekipler, lastik bottaki 19 düzensiz göçmeni kurtardı.

İlçe açıklarında deniz bisikletiyle yurt dışına geçmeye çalışan 3 düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler gönderildi. Deniz bisikletindeki 1 düzensiz göçmen kurtarılırken, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 2 şüpheli de yakalandı.

Durdurulan başka bir lastik botta ise aralarında çocukların da olduğu 9 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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