Bodrum Belediyesi'nin inşaat şirketine 60 villa için ruhsat vermesi olay oldu! Tepkilere dayanamayınca kararı iptal etti

Bodrum'da belediye meclis toplantısında Cennet Koyu Gökburun Mevkii'ndeki bir arazi için inşaat firmasına ruhsat verilmesi tepkilere neden oldu. Bir gazeteci "Yazıklar olsun size" diyerek toplantıyı terk ederken Bodrum Belediyesi kısa süre sonra ruhsatın iptal edildiğini açıkladı. Yaşanan durum sonrası sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı belediyeyi eleştirdi.

Bodrum Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda Cennet Koyu Gökburun Mevkii'ndeki bir arazi için bir inşaat şirketine 60 villa için ruhsat verildi. Söz konusu karar, hem Bodrumluları hem belediye meclis üyelerini hem de sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

İlk tepki, 678 bin metrekarelik arazi üzerine turistik tesis ve rezidanslar yapılması için ruhsat kararının onaylandığı toplantıda başladı. Toplantıyı takip eden bir gazeteci, Belediye Başkanı Ahmet Aras'a tepki göstererek "Yazıklar olsun size" deyip salonu terk etti. Sonrasında ise konu, meclis üyelerinin ve sosyal medya kullanıcılarının gündemine geldi.

BELEDİYE, BİR GÜN SONRA RUHSATI İPTAL ETTİ

Başkan Aras; Kent Konseyi, TMMOB, STK'ların verilen ruhsata büyük tepki göstermesinin ardından toplantıdan bir gün sonra kameralar karşısına geçti. Aras basın açıklaması yaparak ruhsatın iptal edildiğini belirtti. Ruhsat iptal kararının resmi olarak ilan edileceğini ve ilgili bakanlığın sistemine de işleneceğini belirten Aras, "Verilen tüm tepkileri saygı ile karşılıyoruz, biz ruhsatı verirken sadece tapuya ve oradaki şerhlere bakarız, ruhsat verilirken sıkıntı yoktu. Bu iptal kararını alırken hiçbir siyasi baskı altında kalmadım, kalmadık, sadece hak ve hukuktan yana olduk. Bu karar Türkiye'de hukukun üstünlüğü açısından bir emsal teşkil edecek, bu konuda her türlü hesabı vermeye hazırım." dedi.

SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

Ancak ne ruhsatın iptal edilmesi ne de Başkan Aras'ın açıklaması tepkileri dindirmedi. Sosyal medyada onlarca kullanıcı belediyenin ruhsat kararıyla ilgili yaşanan gelişmeleri eleştirdi.

İNŞAAT ŞİRKETİ ŞİKAYETÇİ OLACAK

Öte yandan söz konusu inşaat şirketi ruhsat iptalinin "hukuk dışı, keyfi ve siyasi" olduğunu öne sürerek Bodrum Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları: