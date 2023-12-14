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Bodrum Açıklarında 35 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, 19 Göçmen Yakalandı

14 Aralık 2023 21:27 Güncelleme: 21:28 Abone Ol

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen ise yakalandı. Lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botları sevk edildi.