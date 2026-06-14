Bodrum'a ilk 5 ayda 172 bin turist geldi; sahte rezervasyon uyarısı yapıldı

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum, 2026 yılının ilk 5 ayında deniz ve hava yoluyla 172 binden fazla yabancı turisti ağırladı. Sezonun hareketlenmesiyle birlikte Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin sahte rezervasyon dolandırıcılığına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Yerli ve yabancı turistlerin cazibe merkezi Bodrum, bu yılın ocak-mayıs döneminde de ilgi gördü. Yılın ilk 5 ayında ilçeye deniz ve hava yolu ile giriş yapan yabancı turist sayısı 172 bini aştı. Okulların 26 Haziran'da tatil olmasıyla da birlikte iç pazarda da hareketliliğin artarak devam etmesi beklenirken, her bütçeye uygun tatil fırsatlarının olduğu ifade edildi. Bodrum'a 5 ayda 172 binden fazla turist geldiğini ifade eden Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Milas-Bodrum Havalimanı'na dış hatlardan gelen yabancı turist sayısı ilk 5 ayda 144 bin 700, kruvaziyerle gelen ise 27 bin 700 olmak üzere 172 bin 400 yabancı turist geldi. Özellikle hava yoluyla gelen yabancı misafirler anlamında geçtiğimiz yıla göre yüzde 7 bir düşüş var. İngiltere, Polonya, Rusya, Hollanda ve Almanya olmak üzere ilk 5'te Bodrum'u tercih edenler arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

'BODRUM'DA HER BÜTÇEYE UYGUN TATİL VAR'

Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mayıs ayında Kurban Bayramı kapsamında iç pazarda hareketlilik yaşandı. 26 Haziran'da okulların kapanmasıyla beraber iç pazarda hareketlilik bekliyoruz. Otellerimizde tatil fırsatları devam ediyor. Bodrum'da çok çeşitlilik var. Otellerde konseptleri oda kahvaltı başta olmak üzere farklı içerikte hizmetler veriliyor. Gelen misafirlerimiz tarihi noktalar başta olmak üzere eğlence, tekne turları gibi noktaları da tercih ediyor. Sadece otellere gelmiyorlar Bodrum'un zengin kültürü içerisinde vakit geçiriyorlar. Bodrum'da her bütçeye uygun tatil var. Bodrum'da sezon 6 ayla sınırlı temmuz ve ağustos ayları yüksek sezon olarak geçiyor. Talep arttıkça fiyatlar biraz yükseliyor. Ne kadar erken rezervasyon yapılırsa o kadar dengeli fiyatlara ulaşılabilir. Fiyatlar gecelik 3 bin liradan başlıyor, 53 bin TL'ye kadar çıkıyor" dedi.

SAHTE REZERVASYON UYARISI

Sahte rezervasyonlar ile ilgili uyarılar yapan Şahin, "Her yıl maalesef dolandırıcılık olayları yaşanıyor. Otellerin web sayfasına girip bir harfini değiştirerek yeni bir site kuruyorlar ya da telefon numarasını değiştiriyorlar. Fiyat gerçek fiyatların altında oluyor. O yüzden burada çok mağduriyet oluyor. Otelciler olarak bizde çok üzülüyoruz. Tatil alınıyor ama böyle bir rezervasyon yok ve para yanmış oluyor. Tatilciler mağduriyet yaşamamak için mutlaka kontrol sağlasınlar. İyi bir acente olmasına dikkat edilmeli, otelin web sayfası üzerinde telefonun doğru olup olmadığına, Ticaret Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda kayıtlı telefon numarası olup olmadığına bakmalılar" ifadelerini kullandı.

'İYİ BİR SEZON BEKLİYORUZ'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış ise "Kurban Bayramı'yla beraber hareket başladı. Sonrasında 1 hafta düşüş oldu. Son günlerde hareket tekrar başladı ve gün geçtikçe artıyor. Ekstra uçaklar inmeye başladı. Özellikle Rusya'dan yeni uçuşlar var. Bazı tur operatörlerimizin Rusya'dan uçan uçaklarla ilgili lisans sıkıntıları vardı. 2 Haziran itibariyle bu sorun çözüldü. Önümüzdeki günlerde Rus pazarından hareketlilik bekliyoruz. İyi bir sezon bekliyoruz. Kruvaziyerle gelen turistler çarşıya iniyor, esnafa katkısı oluyor. Günübirlik olarak kruvaziyer yolcularının iyi para harcadığını söyleyebilirim. Önemli olan misafirlere iyi davranmak, kandırmamak ve mutlu göndermek bu bizim için önemli" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı