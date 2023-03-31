Boao Forumu Katılımcıları Güney Çin Denizi'nde İşbirliği Çağrısında Bulundu

BOAO, 31 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde devam eden Boao Forumu'nun katılımcıları, Perşembe günü Güney Çin Denizi'nde diyalog ve işbirliği çağrısında bulundu.

BOAO, 31 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde devam eden Boao Forumu'nun katılımcıları, Perşembe günü Güney Çin Denizi'nde diyalog ve işbirliği çağrısında bulundu.

Forum dahilinde Güney Çin Denizi ile ilgili düzenlenen bir oturuma 20'den fazla ülke ve bölgeden 100'den fazla uzman, diplomat ve hükümet yetkilisi katıldı.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Nong Rong, yaptığı yazılı açıklamada, Güney Çin Denizi'nin bölge ülkelerinin ortak yurdu olduğunu ve bu ülkelerin yıllar içinde ihtilafları yönetmede etkili uygulamalar ve deneyimler geliştirip güçlerini artırarak karşılıklı güven ve işbirliğini teşvik ettiklerini söyledi.

Nong, bölgedeki ülkelerin, Güney Çin Denizi'nde Tarafların Davranış Deklarasyonu'nu tam ve etkili bir şekilde uyguladıklarını ve Güney Çin Denizi'nde Davranış Kuralları metni üzerinde istişarelerde bulunmaya devam ederek, deniz bölgesinde geçerli olan kuralların güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş bir versiyonunu oluşturduklarını söyledi.

Eski BM Ekonomik ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Liu Zhenmin, bölge ülkelerindeki düşünce kuruluşlarının, deniz çevresinin korunması, deniz bilimsel araştırmaları ve deniz güvenliği ile kurtarma çalışmaları gibi Güney Çin Denizi ile ilgili konularda diyaloğu ve tatbiki işbirliğini yürütmek için el ele verebileceğini söyledi.

Çin-Güneydoğu Asya Güney Çin Denizi Araştırma Merkezi Konseyi Başkanı Wu Shicun ise, Çin ve ASEAN ülkelerinin Güney Çin Denizi'nde Tarafların Davranış Deklarasyonu çerçevesinde pragmatik denizcilik işbirliğinin uygulanmasını ve Güney Çin Denizi'ndeki Davranış Kuralları metni üzerindeki istişareleri hızlandırması gerektiğini söyledi.

Ulaştırma Bakanlığı yetkilisi Li Guoping, Güney Çin Denizi'ne kıyısı olan tüm ülkeleri deniz taşımacılığı güvenliğini sağlamak için birlikte çalışmaya çağırdı.