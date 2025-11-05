Bmc Software ve Vbt Yazılım, Emea Bölgesi İçin Türkiye'de 'Mükemmeliyet Merkezi' Kuruyor

(İSTANBUL)- ABD merkezli yazılım şirketi BMC Software, Türkiye'deki teknoloji şirketlerinden VBT Yazılım ile birlikte Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesine hizmet verecek bir Center of Excellence (Mükemmeliyet Merkezi) kuruyor. İnovasyon odaklı dev projenin tanıtımı önceki gün İstanbul'da yapıldı.

1980 yılında kurulan ve bugün mainframe, otomasyon, orkestrasyon, operasyon ve servis yönetimi alanlarında dünyanın en gelişmiş kurumsal yazılım çözümlerini sunan BMC Software, 30 yıllık iş ortağı VBT ile Türkiye'de önemli bir stratejik yatırıma imza atıyor. BMC Software, yıllık 2,3 milyar dolarlık geliriyle dünyanın önde gelen yazılım şirketleri arasında yer alıyor.

Geçen yıl ekim ayında, BMC Software ile Türkiye'de münhasır distribütörlük anlaşması imzalayan VBT, bu anlaşma kapsamında faaliyet gösteren Disnet Teknoloji A.Ş.'yi kurmuştu. 5 yılda 50 milyon dolar gelir elde etmeyi hedefleyen VBT, bu yatırımdan sonra şimdi de BMC ile birlikte İstanbul'da bir Center of Excellence kuracağını duyurdu. Center of Excellence (Mükemmeliyet Merkezi) faaliyetlerine 01 Ocak 2026 tarihi itibarıyla başlayacak.

Kuruluş duyurusu, BMC Software ve VBT'nin üst düzey yöneticilerinin katıldığı basın toplantısıyla önceki gün yapıldı. Toplantıda VBT Yönetim Kurulu Başkanı Birol Başaran, BMC Software Küresel Başkan Yardımcısı Sam Lakkundi, BMC Software CTO'su Ram Chakravarti ve BMC Software Global Satış Başkan Yardımcısı Maurice Groeneveld yer aldı.

"Mükemmeliyet Merkezi ile birlikte iş birliğimizi bir adım daha ileri taşıyoruz"

VBT Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Birol Başaran, 30 yıllık ortaklığın yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek, "BMC Software ile hem Türkiye'de hem de bölgemizde çok sayıda başarılı proje gerçekleştirdik. 2024 yılında imzaladığımız distribütörlük anlaşmasıyla önemli kazanımlar elde ettik. Şimdi bu yeni Mükemmeliyet Merkezi ile birlikte iş birliğimizi bir adım daha ileri taşıyor, kazandığımız tecrübe, bilgi ve birikimi Türkiye'den tüm EMEA bölgesine taşıyoruz" dedi.

"Hedefimiz, Türkiye'den başlayarak tüm EMEA bölgesine yayılan bir inovasyon merkezi yaratmak"

BMC Software Küresel Başkan Yardımcısı Sam Lakkundi, merkezin inovasyon odaklı yapısına dikkati çekerek, "Bu girişim, çözümlerimizin kurumlara sağladığı değeri detaylı biçimde gösterebileceğimiz bir laboratuvar işlevi görecek. Farklı senaryolarda demo çalışmalarını hızlıca gerçekleştirebileceğiz. Aynı zamanda VBT'nin geliştirdiği çözümlerle BMC ürünlerinin birlikte çalışmasını destekleyeceğiz. Hedefimiz, Türkiye'den başlayarak tüm EMEA bölgesine yayılan bir inovasyon merkezi yaratmak" diye konuştu.

BMC Software CTO'su Ram Chakravarti, VBT'nin teknik yetkinliğine vurgu yaparak "BMC Software olarak alanımızda en iyi çözümleri sunarken, inovasyona sürekli yatırım yapıyoruz. Ancak VBT gibi güçlü bir iş ortağı olmadan bu noktaya gelemezdik. VBT'nin mühendislik kadroları çok yetenekli ve deneyimli. Müşterilerimizin kritik sistemlerinde çözümlerimizin kusursuz çalışması, bu güçlü iş birliğinin sonucudur. Center of Excellence, bu başarıyı daha da ileri taşıyacak" ifadesini kullandı.

"Mainframe ve çevresindeki ekosistem bugün daha da güçlenmiş durumda"

BMC Software Global Satış Başkan Yardımcısı Maurice Groeneveld ise IBM Mainframe sistemlerinin önemine değinerek, "Yıllardır birçok kişi mainframe teknolojilerinin yerini başka sistemlerin alacağını öngörse de, tam tersi bir tabloyla karşı karşıyayız. Mainframe ve çevresindeki ekosistem bugün daha da güçlenmiş durumda. Üstelik bu teknolojiler, GenAI gibi yenilikçi yapay zeka çözümleriyle de başarıyla entegre oluyor. BMC Software olarak bu alanda sunduğumuz çözümler, müşterilerimizin kritik uygulamalarının kesintisiz çalışmasını sağlıyor. Bu başarıda, teknolojiyi çok iyi bilen ve yetkin kadrolara sahip iş ortağımız VBT'nin büyük payı var" dedi.

VBT Yazılım, BMC Software ile yürüttüğü bu yeni yapılanmanın inovasyon, eğitim, demo laboratuvarı ve bölgesel destek üssü olarak konumlanacağı, Türkiye'nin yazılım alanındaki uluslararası rolünü güçlendireceği belirtildi.

BMC Software hakkında

1980'de kurulan Houston-Texas / ABD merkezli BMC Software, dünya çapında 10 binden fazla kurumsal müşteriye hizmet veriyor. Şirket, otomasyon, veri yönetimi, operasyonel mükemmeliyet ve yapay zeka destekli sistem yönetimi konularında küresel lider konumunda. Yıllık geliri 2,3 milyar dolar ve Forbes Global listesindeki 100 şirketin yüzde 80'i ile çalışıyor.

VBT Yazılım hakkında

1993 yılında kurulan VBT Yazılım, Türkiye'nin önde gelen bilişim firmalarından. Finans, kamu, enerji, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde geliştirdiği yazılım çözümleriyle, yerli teknoloji ihracatında önemli bir paya sahip.30 yıldır IBM ve BMC Software ile iş ortaklığı yapan VBT'nin çalıştığı dev kurumlar arasında İş Bankası, Akbank, Garanti BBVA, Halk Bankası, THY ve SGK bulunmakta.