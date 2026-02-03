Haberler

Suriye Sağlık Bakanlığı, BM ile 5 hastanenin yeniden hizmete alınması için mutabakat zaptı imzaladı

Suriye Sağlık Bakanlığı, UNDP ile 5 hastanenin onarımı ve modernizasyonu için bir mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, Almanya'nın finansmanıyla gerçekleştirilecek.

Suriye Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile ülkedeki 5 hastanenin yeniden hizmete alınmasına yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Almanya hükümetinin finansmanıyla hayata geçirilecek mutabakat zaptı, başkent Şam'daki Sağlık Bakanlığı binasında imzalandı. Anlaşma, sağlık tesislerinin altyapısının ve işletme kapasitesinin yeniden güçlendirilmesini hedefliyor.

Mutabakat kapsamında, İdlib'in kuzeyindeki Cisr eş-Şuğur, Hama'daki Halfaya, Humus'taki Teldu, Deyrizor'un kuzeydoğusundaki Elbukemal ve Dera'daki hastanelerinin onarılması, yenilenmesi ve modern tıbbi ekipmanlarla donatılması planlanıyor.

