Bm: Sudan'daki Çatışmalarda En Az 676 Kişi Hayatını Kaybetti

HARTUM, 15 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalarda en az 676 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sudan'ın başkenti Hartum'daki bir cadde görülüyor, 19 Nisan 2023. (Fotoğraf: Mohamed Khidir/Xinhua)

HARTUM, 15 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalarda en az 676 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

OCHA, Pazar günü yayımladığı raporunda, "Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar özellikle Hartum ve çevresinde 30 gündür devam ederken en az 676 kişinin ölümüne ve 5.576 kişinin yaralanmasına yol açtı" ifadelerini kullandı.

Rapora göre 15 Nisan'dan bu yana 936.000 kişi yerlerinden oldu. Bunların 736.200'ü ülke içinde yerlerinden olurken, 200.000 kişi de komşu ülkelere sığındı.

Nisan ortasında başlayan çatışmalardan bu yana başkent Hartum'un sakinleri, özellikle onlarca fabrikanın yağmalanıp yakılmasından sonra ciddi gıda kıtlığıyla karşı karşıya bulunuyor.

BM'ye göre 2023'te yaklaşık 15,8 milyon Sudanlının, yani nüfusun yaklaşık üçte birinin insani yardıma ihtiyaç duyması bekleniyor ve savaş yüzünden bu sayının artabileceği belirtiliyor.

Sudan'ın başkenti Hartum'da kapanan bir dükkan görülüyor, 19 Nisan 2023. (Fotoğraf: Mohamed Khidir/Xinhua)

11 Mayıs'ta Sudan'da savaştan taraflar, Suudi Arabistan'ın liman kenti Cidde'de, acil insani yardımların ulaştırılması ve sivillerin güvenli şekilde tahliyesine yönelik Sudan'da Sivillerin Korunmasına Bağlılık Bildirisi'ni imzaladı.

Ancak iki taraf birbirini anlaşmayı ihlal etmekle ve silahlı çatışmaları sürdürmekle suçluyor.

Pazar günü Sudan ordusu, RSF'yi Omdurman kentinin Al-Masalma bölgesindeki bir kilisede ibadet eden Hıristiyanlara ateş açmakla suçladı.

Olayın sorumluluğunu üstlenmeyen RSF, olayın arkasında ordunun olduğunu iddia ederek bağımsız soruşturma çağrısında bulundu.

Sudan'ın Omdurman kentindeki bir havalimanı yakınlarında tahliye edilmek için bekleyen insanlar, 26 Nisan 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Sudan'ın başkenti Hartum'un kuzeyindeki Bahri kasabası üzerinde uçan, Sudan ordusuna ait bir savaş uçağı, 11 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Mohamed Khidir/Xinhua)