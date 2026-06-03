Bm: Dünya Tarihinin En Sıcak 11 Yılı Kaydedildi, İklim Eylemi Hızlanmalı

BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın kayıtlara geçen en sıcak 11 yılını yaşadığını belirterek, ülkelere sera gazı emisyonlarını hızla azaltma ve küresel ısınmayla mücadele çabalarını artırma çağrısında bulundu.

Guterres, her yıl 5 Haziran'da kutlanan Dünya Çevre Günü öncesinde BM Çevre Programı'nın Beijing'deki ofisi tarafından düzenlenen etkinliğe video mesaj gönderdi.

İklim değişikliğinin dünya genelinde ekosistemler, biyoçeşitlilik, halk sağlığı ve ekonomiler üzerinde ağır sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Guterres, daha hızlı ve kararlı iklim eylemi çağrısı yaptı.

BM Çin Yerleşik Koordinatörü Stephen Jackson ise yenilenebilir enerji ve biyoçeşitliliğin korunması alanlarında ilerleme sağlamak, sürdürülebilir kentleşmeyi ve yeşil finansı teşvik etmek amacıyla Çin ve diğer ortaklarla işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını söyledi.

UNEP Çin Ofisi Başkanı ve Sorumlu Yetkilisi Wang Qian da iklim değişikliğinin insanlığın karşı karşıya olduğu en acil sorunlardan biri olmaya devam ettiğini belirterek, iklim farkındalığının somut eylemlere dönüştürülmesinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: Xinhua