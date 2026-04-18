BM Genel Sekreteri'nin İklim Eylemi Danışmanı Hart, "yenilenebilir enerjiye geçiş" çağrısı yaptı Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin İklim Eylemi ve Adil Geçiş Özel Danışmanı Selwin Hart, fosil yakıtlara dayalı enerji sisteminin "istikrarsız ve değişken" olduğunu belirterek, "yenilenebilir enerjiye geçiş" çağrısı yaptı.

Selwin Hart, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'ya katılmak üzere geldiği Antalya'da, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Hart, "Orta Doğu'daki kriz, dünyanın her yerindeki tüm liderler için, özellikle de fosil yakıt ithalatına bağımlı olanlar için bir uyarı olmalı." dedi.

Dünyada her 4 kişiden 3'ünün net fosil yakıt ithalatçısı ülkelerde yaşadığına dikkati çeken Hart, bu kırılganlığın gelişmiş ekonomilerden, gelişmekte olan ülkelere kadar geniş bir kesimi etkilediğini vurguladı.

Hart, fosil yakıtlara dayalı enerji sisteminin doğası gereği "istikrarsız ve değişken" olduğunu ifade ederek, "Artık bir alternatifimiz var. Yenilenebilir enerji hiç olmadığı kadar ucuz. Enerji güvenliği ve egemenliğine giden en hızlı ve güvenli yol yenilenebilir kaynaklardan geçiyor." dedi.

Son dönemdeki krizlerin temiz enerjiye yatırım için bir fırsata dönüştürülmesi gerektiğine işaret eden Hart, "Kağıt üzerindeki hedeflerden, somut politikalara ve projelere geçmemiz gerekiyor." dedi.

"Rüzgara ya da güneşe ambargo uygulanamaz, fiyatları ani şekilde artmaz"

Yenilenebilir enerjinin ilk aşamada maliyetli yüksek olduğunu aktaran Hart, ancak bu sistemlerde fosil yakıtlarda olduğu gibi dışa bağımlı olunmadığını dile getirdi.

Hart, "Rüzgara ya da güneşe ambargo uygulanamaz, fiyatları ani şekilde artmaz. Tek seferlik yatırım sonrası ülkeler, jeopolitik krizlere bağımlı olmaktan kurtulur." değerlendirmesinde bulundu.

Bu noktada sermaye maliyetlerinin düşürülmesinin kritik önem taşıdığını vurgulayan Hart, teknoloji şirketlerinin de yüzde yüz yenilenebilir enerji kullanımına yönelik taahhütlerde bulunmaya teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.

Hart, yapay zekanın iklim eylemini teşvik edecek şekilde kullanılması gerektiğini, böylece iklim değişikliğine karşı direncin artırabileceğini kaydetti.