BKM usulsüzlük davasında 9 sanık yargılanıyor, duruşma 17 Haziran 2027'ye ertelendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) suç duyurusu üzerine Bankalararası Kart Merkezinde (BKM) yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklere ilişkin, aralarında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener ile eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş'ın da bulunduğu 9 sanığın yargılandığı dava, yeni bilirkişi raporu alınması için 17 Haziran 2027'ye ertelendi.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 7 tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen bir dönem BKM'de kurumsal iletişim müdürü olarak çalışan Elif Ünsal, bazı ihalelerde sıkıntılar olduğuna ilişkin iddiaları basından öğrendiğini söyledi.

Tanık olarak dinlenen BKM Genel Müdürü Ozan Deniz ise Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinden (TTO) alınan hizmete ilişkin süreç hakkında bilgi verdi.

Şubat 2024'te genel müdür olarak göreve başladığını belirten Deniz, envanter tespiti sırasında Boğaziçi TTO'dan alınan ürünlere ilişkin sonuç raporuna ulaşamadıklarını, bu nedenle Boğaziçi Üniversitesini ziyaret ettiklerini anlattı.

Deniz, ziyaret sırasında Ali Coşkun'un raporu sanık Baran Aytaş'a gönderdiğini öğrendiğini, bunun üzerine kendisine de iletilmesini talep ettiği raporun gönderildiğini aktardı.

Raporun Merkez Bankasında yürütülen çalışmalara büyük ölçüde benzediğini ifade eden Deniz, alınan ürünleri tam olarak karşılamadığı gerekçesiyle Boğaziçi TTO'ya karşı hukuk davası açtıklarını ve yargılamanın sürdüğünü kaydetti.

Sanık avukatlarının taleplerinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Heyet, savunması alınan sanıkların duruşmadan vareste tutulmasına karar verdi.

Yeni bilirkişi raporu alınması için dosyanın Sayıştay denetçisine, kamu ihale uzmanına ve bankacılık uzmanına gönderilmesine hükmeden heyet, duruşmayı 17 Haziran 2027'ye erteledi.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ana hissedarı olduğu BKM nezdinde 2023'te gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlükler yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, BKM AŞ "mağdur", TCMB "şikayetçi", eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener "örgüt elebaşı", eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş ise "örgüt yöneticisi" olarak yer alıyor.

İddianamede, Emrah Şener'in elebaşılığını yaptığı suç örgütünün, geçmiş dönemlerden tanıdıkları kişilere usulsüz olarak ihale verilmesini ve hizmet alımı yapılmasını sağlayarak, BKM kaynaklarının üçüncü kişilere aktarılmasına neden olduğu ifade ediliyor.

Soruşturma konusu 6 eylem iddianamede, "Çipli Plastik Kart Alım İhalesi, Troy için Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme İhalesi, Boğaziçi Üniversitesi TTO'dan Yapılan Hizmet Alımları, Be Bold Reklam Tasarım Yazılım Ticaret Limited Şirketinden Yapılan Hizmet Alımları, Yemek Kartlarıyla Yapılan Ödemeler, Kurumsal Kredi Kartı Kullanımı" olarak sıralanıyor.

İddianamede, söz konusu eylemlerin ihale ve sözleşme bedellerinin toplam 177 milyon 192 bin 538 lira olduğu ifade edilerek BKM Ürün Yönetim Bölümünün talebine istinaden 22 Mayıs 2023'te 2,5 milyon çipli plastik kart alımı ihalesine çıkıldığı, ihaleye idari 'Şartname, Çerçeve Sözleşme, Kapsam Dokümanı ve Teklif Mektubu' hazırlanarak, aynı yıl 17 Mayıs'ta Enarge şirketinin de arasında olduğu 3 şirkete söz konusu dokümanların gönderildiği ifade ediliyor.

İhalenin gerçekleştirildiği tarihte sadece Enarge şirketinin teklif ilettiği, 3 milyon 235 bin dolar nihai bedel karşılığında ihalenin Enarge'nin üzerinde kaldığı, Satın Alma Komisyonu Kararında o dönem 19,867 kur seviyesinden 64 milyon 269 bin 745 liraya anlaşıldığı aktarılan iddianamede, Merkez Bankası'nın inceleme raporu ve alınan bilirkişi raporunda usulsüzlüklerle kanuna aykırılıklar tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Boğaziçi TTO'dan yapılan hizmet alımlarının mali yönden incelenmesine ilişkin, BKM kaynaklarının hileli davranışlarla TTO'ya aktarılarak "zimmet" suçunun işlendiği, suçtan kaynaklanan malvarlığı gelirlerinin özel belgede sahtecilik yapılarak, yurt dışına çıkarılmak suretiyle aklandığı ifade ediliyor.

İddianamede, Emrah Şener, Baran Aytaş, Bora Koç, Muhammed Güven ve İbrahim Şener'in de aralarında bulunduğu 9 sanığın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak", "6493 sayılı yasaya muhalefet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından 14 yıldan 57 yıla kadar değişen sürelerde hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Kaynak: AA