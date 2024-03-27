Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İHH İnsani Yardım Vakfı, Dünya Yetimler Günü için iftar programı düzenledi

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı iş birliğiyle "Dünya Yetimler Günü" kapsamında iftar programı düzenlendi.

Bitlis-Tatvan kara yolundaki tesiste düzenlenen programa, yetim çocuklar ve aileleri katıldı.

Yemek sonrası açıklama yapan Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 81 ilde ramazan etkinlikleri kapsamında iftar programı düzenlediklerini söyledi.

Bu kapsamda, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 ilde 8 noktada yetim ve öksüz çocuklar için iftar programı gerçekleştirdiklerini anlatan Ayan, "Genel Müdürlüğümüz ve hayırseverlerin katkılarıyla bu organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyon geçmişten gelen bir gelenektir. Bitlis gibi kadim bir şehrimizde de bu etkinliği düzenlemek bizler için onur ve gurur vericidir." dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde de öğrenciler için iftar verdiklerini kaydeden Ayan, "Bu kapsamda her gün Bitlis'te 250, Van'da 120, Muş'ta 150, Şırnak'ta 120, Veysel Karani'de ise 300 kişiye iftar veriyoruz. Bu programımız ramazan boyunca devam edecek." diye konuştu.