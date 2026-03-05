Haberler

Bitlis'te tekstilciler kardan dolayı güneş panellerini kullanamıyor

Güncelleme:
Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı, sanayi bölgelerinde güneş enerjisi sistemlerinden verim alınamamasına ve dolayısıyla üretim maliyetlerinin artmasına yol açtı.

BİTLİS'te aralıklarla etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, sanayi üretimini de olumsuz etkiledi. Kentteki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tekstil atölyeleri ve fabrikalar, çatılarına kurdukları güneş enerji sistemlerinden kar nedeniyle verim alamadıklarını belirtti.

Bitlis ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası fabrika çatıları tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Çatılarda biriken kar tabakası, güneş panellerinin ışık almasını engellerken, işletmeler elektrik üretiminde ciddi düşüş yaşandığını ifade etti. Tekstil sektörü temsilcileri, kış aylarında enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla güneş enerjisine yatırım yaptıklarını ancak yoğun kar yağışı nedeniyle sistemlerin devre dışı kaldığını söyledi. Yaklaşık 3 aydır güneş panellerinden verim alamadıklarını kaydeden işletme sahipleri, bu durumun üretim maliyetlerinin artmasına neden olduğunu ifade etti. İşletmeci Ferhat Uludil, aralık ayından bu yana fabrikada panellerin ürettiği elektriği kullanamadıklarını belirterek, "Yaklaşık 3 aydır kardan dolayı güneş panellerini kullanmıyoruz. Mart ayına girdik ama her taraf kardan dolayı kapalı. Panelleri kullanmak için çatılardaki karı temizlemeye başladık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
