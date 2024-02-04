Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı
Bitlis'in Hizan ve Tatvan ilçelerinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu satıcılarına yönelik 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u tutuklandı.
BİTLİS'in Hizan ve Tatvan ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Özel Harekat polisleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(DHA)