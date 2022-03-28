Üniversite öğrencileri kar festivalinde halay çekip eğlendi

BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) kampüsünde yapılan kar festivalinde öğrenciler halay çekerek eğlendi, yarışlara katıldı.

BEÜ kampüsünde kayak merkezinde düzenlenen kar festivaline Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Rektör Yardımcısı Mustafa Atlı, bazı kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Halk oyunlarıyla başlayan festivalde kayak gösterisi, halat, kızak, naylonla gruplar arası kayak ve kardan heykel yarışmaları yapıldı.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin de verildiği festivale katılanlara sucuk, köfte ve ayran ikram edildi.