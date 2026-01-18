Haberler

Bitlis'teki kayak merkezi yarıyıl tatilinde öğrencilerle dolup taştı

Bitlis'teki kayak merkezi yarıyıl tatilinde öğrencilerle dolup taştı
Bitlis'teki Elaman Hanı Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte dolup taşarken, aileler çocuklarıyla birlikte kızak keyfi yapıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü, kayak tesislerinin öğrencilere yönelik kurslar sunacağını duyurdu.

BİTLİS'te okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte kayak merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor. Aileleriyle birlikte Elaman Hanı Kayak Merkezi'ne gelen çocuklar, kızakla kaymanın keyfini çıkarıyor.

Bitlis-Tatvan kara yolu üzerindeki Elaman Hanı Kayak Merkezi, sömestr tatilinin ilk günlerinde dolup taştı. Kent merkezine yakınlığı ve sunduğu imkanlar nedeniyle en çok tercih edilen tesisler arasında yer alan merkezde, 3 farklı pist bulunuyor. Sabah 09.00 ile 16.00 saatleri arasında hizmet veren kayak merkezinde öğrenciler, aileleriyle gelerek kızakla kaymanın keyfini çıkarıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, kentte kar yağışının ardından 2 kayak tesisinin aktif hale geldiğini belirterek, bu tesislerden hem sporcuların hem de vatandaşların yararlandığını söyledi.

'TATİL BOYUNCA KAYAK KURSLARIMIZ AKTİF ŞEKİLDE DEVAM EDECEK'

Elkatmış, "Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte kayak tesislerimiz oldukça dolmuş durumda. Özellikle Elaman Hanı Kayak Tesisimiz, ulaşım kolaylığı nedeniyle çevre il ve ilçelerden yoğun ilgi görüyor. Aynı şekilde merkezde bulunan kayak tesisimiz de yaklaşık 2 haftadır hizmet veriyor. Kar yağışının başlamasıyla birlikte snowtrack aracımızla pist düzenleme çalışmalarını tamamladık. Burada kızak alanımız, alp disiplini pistimiz ve kayaklı koşu tesisimiz bulunuyor. Sömestr tatili boyunca kayak kurslarımız aktif şekilde devam edecek. Ayrıca 15 günlük yarıyıl tatilinde 8-15 yaş grubu öğrenciler için temel kayak eğitim kursları açacağız. Tüm vatandaşlarımızı ve kayak severleri tesislerimize davet ediyoruz" dedi.

