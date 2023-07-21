Bitlis'te İplik Fabrikası İnşaatında Hortum Oluştu

Bitlis'te bir iplik fabrikasına ait inşaat alanında meydana gelen ve yaklaşık 1 dakika süren hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hortum nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmedi.