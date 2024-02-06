Bitlis'te depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
Bitlis'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden polis memurları ve yakınları ile vatandaşlar için mevlit okutuldu. Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen mevlit programına birçok yetkili ve vatandaş katıldı.
Bitlis'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden polis memurları ve yakınları ile vatandaşlar için mevlit okutuldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla Bitlis Emniyet Müdürlüğünce Ulu Cami'de, mevlit programı düzenlendi.
Mevlit okunmasının ardından Bitlis Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, hayatını kaybedenler için dua etti.
Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, cami çıkışında vatandaşlara çorba ikramında bulundu.
Programa, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.???????