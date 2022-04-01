Son dakika... Bitlis'te jandarmadan "aile içi iletişim" paneli

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca "Aile İçi İletişim" paneli düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) konferans salonunda, İl Jandarma Komutanlığı, üniversite, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi iş birliğiyle gerçekleştirilen panelde, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Panelin açılışında konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kadına şiddet konusunda etkinlikler düzenlenerek farkındalık oluşturulması gerektiğini söyledi.

Bütün kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına düşen görevlerin olduğunu aktaran Elmastaş, "Aile içi şiddet konusunda bir farkındalık oluşsun diye bu faaliyetlerin daha fazla yapılması gerekiyor. Kadın, ailenin ve toplumun temelini oluşturuyor. Huzurlu bir toplum, huzurlu aileden geçer. Kadın ve Genç Girişimcileri Destekleme Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezimiz bazı faaliyetler yapıyor." diye konuştu.

BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurullah Ulutaş ise İl Jandarma Komutanlığı ile aile içi iletişim paneli düzenlediklerini belirtti.

Bugüne kadar sosyal ve kültürel etkinliklere imza attıklarını kaydeden Ulutaş, "Kangren haline gelmiş aile içi şiddet, kadına şiddet ve cinsel istismar gibi toplumun belki en büyük sorunlarından biridir. Kadın insandır, biz insanoğluyuz. Bir toplum kadına kıymet ve değer vermezse, o toplumun gelişmişlik düzeyinden söz etmek mümkün değil. Şiddetin olduğu bir ailede yetişmiş bireyin sağlam bir toplumu oluşturması imkansızdır." diye konuştu.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve tiyatro ekibinin gösteri sunmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amiri Fadime Esen Polat ile BEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hakan Tuzcu, aile içi iletişim konusunda sunum yaptı.

Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisiyle son bulan panele, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Belediye Başkan Yardımcı İbrahim Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hüseyin Demirhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Atlı, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü İsmetullah Altun, kurum amirleri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.