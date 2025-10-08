Bitlis'te 2025 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında, İl Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı 4. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı öncesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Ankara Bölge Temsilcisi Emekli Albay Doğanay Pehlivanoğlu tarafından vakıf hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Karakaya, kamu yatırımlarının sahadaki uygulamalarının son aşamaya geldiğini söyledi.

İlin iklim koşullarını da göz önünde bulundurduklarını belirten Karakaya, şunları aktardı:

"İlimizde toplam 210 proje bulunmaktadır. Bu projelerin 58'i tamamlanmış, 130'u devam etmekte, 10'u ise ihale aşamasındadır. Ancak küçük ölçekli projelerin birçoğu bu sayılara dahil değildir. 2025 yılı hedeflerimize baktığımızda, ilimizin sürdürülebilir kalkınması için atılan adımların hız kazandığını görmekteyiz. Ekonomik ve sosyal gelişimimizi daha ileriye taşımayı hep birlikte hedefliyoruz. Ulaşım altyapısının güçlendirilmesi önceliğimiz arasında. Karayolları projelerinin hızlı bir şekilde tamamlanması ve mevcut yolların bakım ve onarımlarının bitirilmesi önem arz etmektedir. Özellikle sizlerin de yakından bildiği Tatvan'a giden yol aksının bir an önce tamamlanmasını arzu ediyoruz. Karayolları ekiplerimiz bu konuda sahada çalışmalarını sürdürmektedir ancak bu çalışmaların, kış şartları bastırmadan önce tamamlanması gerekmektedir. Aydınlatma ile ilgili olarak da Karayolları nezdinde çalışmaların hızlandırılmasını bekliyoruz."

Kentsel dönüşüm ve çevre düzenlemeleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Karakaya, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Doğa turizmini desteklemek adına çevre düzenlemelerine ağırlık verilmesi gerektiğini dile getiren Karakaya, "İmar mevzuatı çerçevesinde kamu düzeninin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve uyuşturucu madde ile diğer suçlara yönelik mücadele kapsamında özellikle metruk binaların yıkılması ya da gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulamak isterim." dedi.

Karakaya, kamu kaynaklarının amacına uygun ve etkin bir şekilde kullanılması, kamusal harcamalarda tasarruf sağlanması ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çerçevesinde tasarruf tedbirlerine azami düzeyde riayet edilmesini önemsediklerini vurguladı.

Vali Karakaya, "Sanayi ve tarımda katma değer üreten projelerle birlikte, sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve tarımsal ürünlerin işlenmesine olanak sağlayacak, yani tarım endüstrisine yönelik tesislerin faaliyete geçirilmesi de öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bitlis ilave Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yatırım programına alındı. Şu anda sadece Cumhurbaşkanlığımızın onayı bekleniyor. Bu da gerçekleştiğinde Organize Sanayi Bölgemizin bu şekilde çok daha güçlü bir yapıya kavuşacağını biliyoruz . Sanayi siteleriyle ilgili çalışmalar da devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kentteki önemli tarihi eserlerin ve sivil mimari örneklerinin restorasyonlarının kültür turizmine katkı sağlayacağını dile getiren Karakaya, bu kapsamda ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Nemrut Krater Gölü'ne yönelik çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karakaya, "Zorlu süreçlerin büyük kısmını tamamladık. Koruma-kullanma dengesi içinde, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olacak bir destinasyon oluşturmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Necmettin Elmastaş, Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Arslan, vali yardımcıları ve kurum amirleri katıldı.