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Bitlis-Baykan kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı

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Bitlis'te etkili olan yağışlar sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle Bitlis-Baykan kara yolu trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yol kontrollü olarak açıldı.

Bitlis'te heyelan nedeniyle kapanan Bitlis-Baykan kara yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kentte son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle Bitlis-Baykan kara yolunun 40. kilometresinde heyelan meydana geldi.

Toprak ve kaya parçalarının düşmesi sonucu kapanan Bitlis-Baykan kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Bölgeye gelen Bitlis Vali Yardımcı İzzet Cem Eser, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, DSİ İl Müdürü Niyazi Yayla, AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan, yaptıkları incelemenin ardından yolun üst kısmında tehlike oluşturan kaya bloklarının da kırılmasına karar verildi.

Jandarma ve polis ekiplerinin önlem almasının ardından bölgeye getirilen DSİ'ye ait iş makinesiyle yola düşme tehlikesi bulunan kaya blokları kırıldı.

Karayolları ekiplerinin yola düşen toprak ve kaya parçalarını temizlemesiyle yaklaşık 8 saat kapanan Bitlis-Baykan kara yolu, kontrollü olarak araç geçişlerine açıldı.

AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan, gazetecilere, akşam saat 20.45 sıralarında Bitlis-Baykan kara yoluna meydana gelen heyelan ve kaya düşmesinden dolayı yolu kapatmak zorunda kaldıkların söyledi.

Ekiplerin yolu temizlediğini ancak yolun üst kısmında tehlike oluşturan büyük kayaların bulunduğunu anlatan Tunçtan, "Valimizin talimatıyla yolu tekrar kapattık. İş makinesiyle tehlike oluşturan kayaları da düşürdükten sonra tekrar temizlik yaptıktan sonra inşallah yolu açacağız. Dolayısıyla vatandaşlarımızın biraz daha sabırlı olmalarını istiyoruz. Büyük kaya blokları tehlike arz ettiği için yolu kapatmak zorunda kaldık. Dolayısıyla DSİ, İl Özel idaresi ve Karayolları ekipleriyle yolu temizleyip geçişlere açacağız." diye konuştu.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten gelerek İskenderun'a giden tır sürücüsü İlhan Çağlar ise yaklaşık 3 saattir yolda beklediklerini belirterek, "Heyelan olmuş. Ekipler gelip yolu temizledi ancak yolun üst kısmındaki kayalıklarda çatlamalar olduğundan düşme tehlikesi var. Biz de bekliyoruz." dedi.

Gaziantep'e giden tır sürücüsü Umut Kaya da uzun süredir beklediklerini dile getirerek, "Heyelandan dolayı yol kapalı. Ekipler yolu temizlediler ama yolun üst tarafındaki kayalıklarda çatlak var. Bu nedenle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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