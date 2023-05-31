Bismil'de 19 Şüpheliden 5'i Tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gözaltına alınıp işlem yapılan 19 şüpheliden 5'i tutuklandı. Yapılan kontrollerde narkotik madde, kenevir bitkisi, çalıntı motosiklet, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.