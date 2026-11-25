Londra Queen Mary Üniversitesi Siyaset Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tim Bale, Birleşik Krallık ve AB arasındaki anlaşmanın Brexit'in geleceği için ne anlama geldiğini AA Analiz için kaleme aldı.

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Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği (AB) arasında varılan anlaşma; hem sembolik anlamı hem de somut sonuçları bakımından önem taşıyor. Britanya'nın 2016 referandumundaki "ayrılık için oy ver" (Vote Leave) kampanyasının zaferini takiben 2020'de birlikten ayrılmasından bu yana taraflar arasında imzalanan diğer tüm anlaşmalardan farklı olarak bu mutabakat, yalnızca ilişkilerin yeniden düzenlenmesini değil, aynı zamanda yeni ve gerçekten olumlu bir yöne evrilmesini de temsil ediyor. Ancak bu yolculuğun tam olarak nerede sonlanacağını henüz kimse kesin olarak bilmiyor.

Anlaşma, kendi başına anlamlı bir fark yaratma potansiyeline sahip. Nitekim, Birleşik Krallık'ta anlaşmanın hazırlanmasına katkıda bulunanlar gıda ihracatı, karbon ticareti ve gençlerin hareketliliğine ilişkin mutabakatların, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYH) yüzde 0,5 oranında bir katkı sağlayabileceğini, bunun da 2040 yılına gelindiğinde yıllık yaklaşık 17 milyar sterlinlik bir değere tekabül edebileceğini belirtiyor.

2020 tarihli Ticaret ve İşbirliği Anlaşması (TCA), Birleşik Krallık tarım-gıda ve gıda perakendeciliği sektörlerini öylesine ağır bürokratik engellerle karşı karşıya bıraktı ki, binlerce İngiliz ihracatçı Avrupa pazarından tamamen çekilmek zorunda kaldı. Üstelik bu durum ithalat maliyetlerinin de artmasına yol açtı. Sınır geçişlerinde gereksiz kontrollerin hafifletilmesi (bazı durumlarda ise tamamen kaldırılması) yönünde varılan yeni mutabakat, Brexit öncesinde oldukça karlı olan karşılıklı ticaretin yeniden canlanmasına katkı sağlayacak.

Karbon fiyatlandırması söz konusu olduğunda, taraflar artık emisyon ticaret sistemlerini birbirine bağlayacak, bu sayede birbirlerini karmaşık düzenleme mekanizmalarından muaf tutabilecek. Bu durumun hem Birleşik Krallık hem de AB için uyum ve ithalat maliyetlerini düşürmesi bekleniyor.

Diğer taraftan, yeni "Gençlik Deneyim Programının" her iki taraftan 18 ila 31 yaş arasındaki 100 bini aşkın gencin üç yıla kadar süreyle çalışmasına, eğitim görmesine ya da sadece seyahat etmesine olanak tanıması bekleniyor.

Netleştirilmesi gereken detaylar

Görüşmelerde bazı detaylar hala netleştirilmedi ve bu durum çetin müzakereleri beraberinde getirecek. Bunun en bariz örneği; AB'nin, Birleşik Krallık üniversitelerinde eğitim almak isteyen Avrupalı ??gençlerin, İngiliz öğrencilerin üç katı ücret ödemek yerine aynı harç ücretini ödemesi yönündeki talebi. Burnham hükümeti bu mali farkı karşılamayı kabul etmediği ya da AB'yi bir uzlaşmaya varmaya ikna edemediği takdirde, söz konusu talep ülkenin yükseköğretim sektörü üzerinde büyük bir mali yük oluşturacak.

Ancak uluslararası anlaşmalarda çözülmesi gereken pürüzlere rastlamak olağan bir durum. Hatta bazı çetrefilli meselelerin şimdilik bir kenara bırakılması, şüphecilerin –özellikle de İngiltere'deki Brexit yanlılarının– iddia ettiği gibi tüm sürecin bir göz boyamadan ibaret olduğunu göstermez; aksine bu tür müzakerelerde sıkça görülen bir mesele.

Aslına bakılırsa Brexit yanlıları anlaşmayı önemsiz ya da samimiyetsiz olarak nitelendirip bir kenara iterek çaresiz bir tutum sergiliyor. Nitekim Brexit konusunu yeniden gündeme getirmenin yaratacağı tehlikeye dair giderek daha ısrarcı bir şekilde yaptıkları uyarılar gibi, bu tür küçümseyici yaklaşımlar da aslında ciddi bir endişeyi ele veriyor: Brüksel'de varılan anlaşma, nihayetinde Birleşik Krallık'ın AB'ye katılımıyla sonuçlanabilecek bir sürecin hem sembolik hem de somut anlamda bir başlangıcı olabilir.

Brexit yanlıları elbette gereksiz yere endişeleniyor olabilir. Kamuoyu yoklamaları, İngiliz seçmenin büyük bir çoğunluğunun artık Brexit'i bir hata olarak gördüğünü ve bu kararı geri almak istediğini ortaya koysa da aynı yoklamalar, örneğin AB'nin Birleşik Krallık'tan avroya geçmesini ya da Schengen Bölgesi'ne katılmasını talep etmesi durumunda bu çoğunluğun önemli ölçüde azalabileceğine de işaret ediyor. Ayrıca, Brexit destekçilerinin yakın zamanda başlattığı "Dışarıda Kal" (Stay Out) kampanyası, ülkenin yeniden AB üyesi olması halinde AB bütçesine ne kadar katkıda bulunmak zorunda kalacağı sorusunu gündeme getirerek kuşkusuz önemli bir noktaya parmak basıyor. Dahası, aralarında İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın kendi kabine üyelerinin de bulunduğu pek çok İşçi Partili milletvekili, bu tartışmanın yeniden açılmasının dikkat dağıtıcı bir unsur olacağından ve hem Nigel Farage'ın Reform UK Partisinin hem de Kemi Badenoch'un Muhafazakar Partisinin işine yarayacağından endişe ediyor. Üstelik bu partilerin her ikisi de Avrupa'ya yönelik düşmanlıklarını yumuşatacaklarına dair hiçbir işaret vermiyor, hatta öyle ki, her ikisi de sadece AB dışında kalmaya değil, aynı zamanda Rusya ve Belarus örneğinde olduğu gibi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekilmeye de kararlı görünüyor.

Stratejik gerekçe ve nihai engel

Bununla birlikte, Burnham'ın AB'ye yakınlaşma arzusu —ki kimileri bunun, İşçi Partisi'nin bir sonraki genel seçimlerde üyelik müzakereleri yürütmek için seçmenden yetki istemesine dahi yol açabileceğini umuyor— güçlü bir seçim merkezli, ekonomik ve jeopolitik temele dayanıyor. Siyasi açıdan bu durum, sol eğilimli seçmenleri yeniden İşçi Partisi saflarına çekebilir ya da en azından Reform UK Partisine ve Muhafazakar Partiye karşı taktiksel oy kullanmayı düşünmelerini sağlayabilir. Zira genel olarak İngiltere seçmeninin insanların serbest dolaşımına (ya da en azından beyaz Avrupalıların serbest dolaşımına) geçmişe kıyasla çok daha ılımlı baktığı söylenebilir. Bu durum ekonomik büyümeyi hızlandırırken jeopolitik açıdan Birleşik Krallık'ı, Çin gibi ticari bir deve, ABD gibi güvenilmez bir müttefike ve Rusya gibi tam anlamıyla saldırgan bir güce karşı durabilme şansı olan tek bloka sıkıca bağlayacak.

Ancak Brüksel'de varılan anlaşmanın da hatırlattığı üzere, tango iki kişilik bir dans. Burnham İngilizleri AB üyeliğine yeni bir şans vermeye ikna edebilse dahi, AB'nin de İngiltere'nin bu kez kararının arkasında duracağına ikna edilmesi gerekiyor. Üstelik bu, belki de işin en zor kısmı olacak.

[Prof. Dr. Tim Bale, Londra Queen Mary Üniversitesi Siyaset Bölümü'nde Öğretim Üyesidir.]

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Kaynak: AA