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Birgül Erken, Tödürge Gölü'nde Buz Altı Dalış Rekoru İçin Hazırlanıyor

Birgül Erken, Tödürge Gölü'nde Buz Altı Dalış Rekoru İçin Hazırlanıyor
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Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, Sivas'ın Zara ilçesindeki Tödürge Gölü'nde buz altı tüpsüz serbest yatay dalışta dünya rekoru denemesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Kazalarla dolu antrenman sürecini geride bırakarak rekor denemesini 28 Şubat'ta gerçekleştirecek.

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, Sivas'ın Zara ilçesindeki Tödürge Gölü'nde buz altı tüpsüz serbest yatay dalışta rekor denemesine hazırlanıyor.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Erken, tek nefeste en uzun mesafe buz altı serbest dalış dünya rekorunu kırmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenmanlarını Tödürge Gölü'nde sürdüren Erken, tarihi bir rekora imza atmak istediğini belirtti.

Erken, etkinliğin gerçekleşmesinde katkı sağlayan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yoğun antrenman programı sırasında talihsiz bir kaza geçirdiğini belirten Erken, buz altındaki zorlu koşullar nedeniyle yüzünü buza çarparak hafif yaralanmalar ve burun bölgesinde şişlik yaşadığını vurgulayarak, "Buzlar kırıldı, yüzümü çizdi ve burnuma bir darbe aldım. Tedavim Sivas Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Başhekim Hüseyin Gökgöz olmak üzere tüm hekim arkadaşlarımıza ve sağlık personeline teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Erken, 3 yıl önce yine Tödürge Gölü'nde rekor denemesi yaptığını ancak yaşanan teknik bir aksaklıktan dolayı rekorunun kaydedilmediğini anımsattı.

Rekor denemesini 28 Şubat'ta gerçekleştirmeyi planladıklarını aktaran Erken, "Bu rekorun tanımı buz altında paletle ve dalış elbisesiyle en uzun mesafeyi kat etmek. Aslında bu Türkiye'de ilk olacak, bütün ekip yurt dışından gelecek." açıklamasını yaptı.

Rekoru daha önce Finlandiya'da denemeyi düşündüğünü, daha sonra ise Türkiye'yi tanıtmak için Tödürge Gölü'nü tercih ettiğini de belirten Erken, tarihi rekor denemesinin, "Nefes: Vatan Sağolsun" filminin uygulayıcı yapımcısı ve "Rauf" gibi ödüllü filmlerin yönetmeni Barış Kaya'nın yapımcılığında, Emre Öngünç yönetmenliğinde belgeselleştirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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