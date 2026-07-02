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Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çintay, Tataristan’da yatırım fırsatlarını anlattı

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çintay, Tataristan’da yatırım fırsatlarını anlattı
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BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, TOBB heyetiyle Tataristan’da düzenlenen programlara katılarak Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ve Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şamil Agayev ile görüştü. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırım imkanları ele alınırken, Çintay Bingöl’ün yatırım potansiyelini tanıttı.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyetle Tataristan Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen programlara katıldı.

BİNTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Çintay, TOBB heyetiyle birlikte Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Tataristan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım imkanlarının artırılması ve iş dünyası arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Çintay, Bingöl'ün yatırım potansiyeli, üretim kapasitesi, stratejik konumu ve yatırımcılara sunduğu fırsatlara ilişkin bilgi vererek ilin ekonomik imkanlarını anlattı.

Heyet, daha sonra Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şamil Agayev'in ev sahipliğinde düzenlenen "Tataristan Yatırım ve Ticaret İmkanları" toplantısına katıldı.

Toplantıda, iki ülke iş dünyası temsilcileri arasında yeni yatırım alanları, ticaret hacminin artırılması ve karşılıklı işbirliği fırsatları ele alındı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çintay, programa Hisarcıklıoğlu'nun davetiyle katıldığını belirterek, gerçekleştirilen temasların Bingöl'ün uluslararası yatırım çevrelerinde tanıtımına katkı sunduğunu kaydetti.

Bingöl'ün üretim gücü, yatırım avantajları ve gelişen sanayi altyapısını uluslararası platformlarda tanıtmayı sürdüreceklerini aktaran Çintay, bu tür temasların hem Bingöl hem de Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş
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