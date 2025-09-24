Bingöl Üniversitesi ile OSB ve İŞGEM Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Bingöl Üniversitesi, OSB ve İŞGEM arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Bingöl Üniversitesi Merkezi Laboratuvarı, Bingöl Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü ve Bingöl İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) arasında işbirliği protokolü, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta başkanlığında imzalandı.

Protokol kapsamında OSB ve İŞGEM'de faaliyet gösteren girişimciler, iş insanları ve sanayicilerin laboratuvar hizmetlerinden indirimli bir şekilde yararlanması sağlanacak. Bu sayede daha önce tahliller için farklı illere gönderilen ürünler artık Bingöl Üniversitesi'nin laboratuvarlarında yapılabilecek.

İmza töreninde konuşan Vali Usta, üniversitenin tarım ve havza temelli bir ihtisas üniversitesi olmasının yanı sıra bilim ve teknoloji alanında da önemli başarılara imza attığını vurguladı.

Üniversitenin gelişmiş laboratuvarlarının bulunduğunu anlatan Usta, şunları kaydetti:

"OSB ve İŞGEM'de faaliyet gösteren girişimcilerimiz, iş insanlarımız ve sanayicilerimizin daha önce başka illerde yaptırmak zorunda kaldıkları tahliller, artık üniversitemizin laboratuvarlarında indirimli olarak yapılabilecek. Böylece hem zaman hem de maliyet açısından önemli bir avantaj sağlanacak. Bir şehrin gelişimi üç şeye dayanır, sanayi, idare ve yerel yönetimler. Bugün imzaladığımız bu protokol de üniversite, sanayici ve Valilik arasındaki işbirliğinin en somut örneklerinden biridir. Protokolün Bingöl'ümüze, üniversitemize ve iş insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonraki çalışmalara da örnek teşkil etmesini temenni ediyorum."

Protokol, üç yıl süreyle geçerli olacak, özellikle gıda, kimya, ziraat, arı ve arı ürünleri gibi alanlarda yapılacak analizleri kapsayacak.