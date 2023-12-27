Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar nedeniyle kapanan mahalle ve köy yolları ulaşıma açıldı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 40 köy ile 6 mahalle yolu, belediye ve Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar nedeniyle kapanan mahalle ve köy yolları ulaşıma açıldı.
Bölgede etkili olan kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.
Kar yağışı nedeniyle kapanan 40 köy ile 6 mahalle yolu belediye ve Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.