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Bingöl TSO Başkanı Kadir Çintay, Karlıova'da iş dünyasıyla buluştu

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3 Ekim'de yeniden Bingöl TSO Başkanı seçilen Kadir Çintay, ilçe ziyaretleri kapsamında Karlıova'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede ilçenin ekonomik ve ticari potansiyeli ile üyelerin sorunları ele alındı; Çintay güçlü iletişim ve istişare sözü verdi.

Bingöl'de 3 Ekim'de yapılan seçimde yeniden Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı seçilen Kadir Çintay, ilçelere gerçekleştirdiği ziyaretleri sürdürüyor.

Bu kapsamda beraberinde Bingöl TSO Meclis Başkanı Doğan Koç ile Karlıova ilçesini ziyaret eden Çintay, düzenlenen programda Karlıova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Bingöl, Karlıova Meclis üyeleri Mehmet Temiz ve Akın Bingöl Disiplin Kurulu Üyesi Yusuf Bingöl ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Çintay, 3 Ekim'de gerçekleştirilen seçimde kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Programda, Karlıova'daki iş dünyasının talep ve beklentileri, ilçenin ekonomik ve ticari potansiyeli ile üyelerin karşılaştığı sorunlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Bingöl TSO Başkanı Çintay, yeni dönemde üyeler ile güçlü iletişim ve istişare içerisinde olacaklarını belirterek, talep ve önerileri odanın faaliyetlerine yansıtmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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