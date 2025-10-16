Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nın Avrupa İle İşbirliği Hedefleri

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Başkanı Kadir Çintay, Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TATSO) 16. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

BİNTSO'dan yapılan açıklamaya göre, TATSO 16. Olağan Genel Kurulu, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan'ın ev sahipliğinde yapılan genel kurula, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) Türkiye Başkanı Bige Yücel, Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Peter Adrian ile Türkiye'den çok sayıda oda ve borsa temsilcisi katıldı.

BİNTSO Başkanı Çintay da genel kurulda kendi oylarının yanı sıra vekaletini aldığı dört ilin oyunu da kullanarak toplam beş oyla Türkiye adına temsil görevi üstlendi.

Bu kapsamda, Bingöl firmalarının Avrupa pazarlarına açılması, karşılıklı ticaret heyetleri düzenlenmesi, ortak fuar katılımları ve yatırım projelerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çintay, Bingöl'ün ekonomik dönüşüm sürecinde artık uluslararası bir boyuta geçtiğini belirtti.

Çintay, "Gelişen, büyüyen ve güçlenen Bingöl döneminde, ilimiz iş dünyasının sesi artık Avrupa'da da yankılanacak. Üyesi olduğumuz Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası aracılığıyla, ilimizi uluslararası düzeyde temsil etmekten büyük bir gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu üyeliğin sadece sembolik bir adım olmadığını vurgulayan Çintay, bunun aynı zamanda Bingöl'ün yatırım, ihracat ve iş birliği kapasitesini artıracak somut bağlantıların da başlangıcı olacağını kaydetti.

BİNTSO yönetimi, ilerleyen süreçte Bingöl'deki ihracatçı firmalar ile küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ) Avrupa iş çevreleriyle buluşturacak bir dizi organizasyon planlıyor.

Genel kurulda, BİNTSO'nun Başkan Vekilleri Şeref Bürlükkara ile Yavuz Coşkun, Meclis Başkan Vekili Ferhat Baynal, Meclis Üyesi Ali Bayatkara ve Genel Sekreter Muhammed Oya da yer aldı.