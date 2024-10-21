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Bingöl'de Üreticilere Yüzde 50 Hibe ile 300 Süt Sağım Makinesi Dağıtıldı

Bingöl'de Üreticilere Yüzde 50 Hibe ile 300 Süt Sağım Makinesi Dağıtıldı
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Bingöl'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, DAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin katkılarıyla, üreticilere yüzde 50 hibeyle 300 süt sağım makinesi dağıtıldığını açıkladı. Vali Ahmet Hamdi Usta, tarım ve hayvancılığın stratejik önemine dikkat çekti.

Bingöl'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından il genelinde yetiştiricilere yüzde 50 hibeyle 300 süt sağım makinesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen törende, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin katkılarıyla temin edilen süt sağım makineleri besicilere teslim edildi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, törende yaptığı konuşmada, Bingöl'ün tarım ve hayvancılık memleketi olduğunu söyledi.

"Güvenlik sorunlarını aştık, artık topraklarımıza ve ağıllarımıza geri dönme zamanı geldi. Şu anda Bingöl'de yaklaşık 125 bin büyükbaş, 550 bin civarında küçükbaş hayvan var. 250 bin hektar mera ve 175 bin hektar tarım arazimiz mevcut. Tarım yapmak için tüm imkanlara sahibiz, bilgi birikimimiz de var. Toprakla olan bağımızı yeniden kurmalıyız. Hayvancılığa yönelip topraklarımızı değerlendirelim. Yakın gelecekte, petrolün tükeneceği bir dünyada tarım ve hayvancılık stratejik hale gelecek. Bu işe yatırım yapanlar çok daha iyi yerlere gelecekler." ifadelerini kullanan Usta, süt sağım makinelerinin tüketicilere de kaliteli ürün sunacağını belirtti.

Bugüne kadar 641 sağım makinesi dağıttıklarını, bugün de 300 makinenin daha verileceğini kaydeden Usta, üreticilere yüzde 50 hibe sağlanan projenin toplam maliyetinin 4 milyon 300 bin lira olduğunu anlattı.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Özdoğan da Bingöl'de 2013'ten bu yana 201 projeyi desteklediklerini belirterek, bu kapsamda 1 milyar 75 milyon liralık ödenek sağlandığını aktardı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır ise kırsalda yaşayan vatandaşların gelir düzeyini artırmak ve maksimum fayda yaratmak için çeşitli projeler ürettiklerini kaydederek, süt sağım makineleri dağıtımıyla çiftçilere büyük bir kolaylık sağladıklarına işaret etti.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

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