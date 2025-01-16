Bingöl'de Turizm Master Planı Hazırlandı

Bingöl'de turizmin geliştirilmesi amacıyla "Turizm Master Planı" hazırlandı.

Valilik öncülüğünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün organizasyonu, Bingöl Belediyesi, Bingöl Üniversitesi, Fırat Kalkınma Ajansı ve Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası desteğiyle hazırlanan "Bingöl Turizm Master Planı"nın tanıtımı amacıyla Valilik'te toplantı düzenlendi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, toplantıda yaptığı konuşmada, Bingöl için tarihe geçecek güzel bir hizmet için bir araya geldiklerini söyledi.

Geçen yıl en büyük hedeflerinden biri olan Bingöl Turizm Master Planını tamamladıklarını bildiren Usta, şöyle konuştu:

"Bingöl ve Türkiye tarihinde ilk defa turizm master planına sahip olan bir il durumuna geldik. Tarihe bir not düştük Bingöl olarak. Turizm Master Planına sahip olan ilk ve tek il konumundayız. Kentin çok güzel olan tabiatı, tarihi, doğası, gastronomisi, kültür turizminin maalesef çok iyi bir şekilde kamuoyuna aktarılamadı. Yanlış algılarla Bingöl'ün kamuoyunda yer ettiğini öğrendik. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ile istişare ettik ve Bingöl'ün bir Turizm Master Planına sahip olması gerektiğini düşündük. 1 yıl çalışmayla plan hazırlandı."

Planın 2024-2044 yılları arasındaki süreci kapsadığını aktaran Usta, bu faaliyet kapsamında 4 ana başlık belirlediklerini bildirdi.

Usta, "Ana başlıklar turizm çeşitliliklerinin yaygınlaştırılması, mevcut ve potansiyel turizm noktalarının alt ve üstyapı ihtiyaçlarının giderilmesi, tanıtım ve destinasyon çalışmalarının geliştirilmesi ve sürdürülebilir turizm. Bu amaçlar çerçevesinde de 5 başlıkta bir eylem planı hazırladık ve turizmimizi çeşitlendirdik. Bunlar kış, termal, eko, gastronomi ve kültür turizmi." ifadelerini kullandı.

Bu başlık ve konularını kısa, orta ve uzun vade olarak belirlediklerini anlatan Usta, şunları kaydetti:

"Bundan sonra elimizde bir rehberimiz, yol haritamız var. Bingöl'ün turizmde keşfedilmemiş bir potansiyeli var. Perisuyu Vadisi, Yedisu, Dinarbey, Kaynarpınar, Kurtuluş, Kilisek, Geli Kanyonu, Oğuldere, Zağa Mağaraları, Yüzen Adalar, Yukarıçam, Kuzu Gölü, Gölbaşı Rotası, Çır Şelalesi, Cafran Göl Mezrası, La Deresi, Ilıcalar, Yayladere ilçesindeki Sülbüs Dağı gibi mekanlarda yürüyüş ve bisiklet rotalarını belirledik. İstanbul başta olmak üzere İzmir ve Ankara'dan gelen tur operatörleri bunları satmaya, pazarlamaya, ilana çıkmaya başladı. Türkiye'nin değişik yerlerinden özellikle bu yürüyüşleri rotaları için gelenler var. Konaklamalı şekilde geliyor. Önümüzdeki süreçte de bunları yaygınlaştırdıkça Bingöl'ü layık olduğu yere hep beraber taşımayı ümit ediyorum."

Vali Usta, Deprem Master Planı çalışmalarını da yürüttüklerini kaydederek, bu alanda da Deprem Master Planına sahip olan ender illerden biri olma yolunda ilerlediklerini sözlerine ekledi.